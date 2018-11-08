Коллекторы выбивают долг, опубликовав непристойный коллаж с дочкой должника

В Хабаровске коллекторы опубликовали в соцсети непристойный коллаж с дочкой должника, пытаясь заставить мужчину выплатить задолженность по кредитам. В эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях.

По данным СКР, когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали не только угрожать ему расправой, но и разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи. Родственники девочки рассказали, что для нее это стало сильным стрессом.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуального решение.