Бывший мэр Москвы, а также фермер Юрий Лужков рассказал про презентацию своей книги «Москва и жизнь» с политической точки зрения.

"Я никогда себя не сращивал с политиками и политикой. Ну вот так получилось, и она меня не тяготила, политическая деятельность, больше хозяйственная деятельность. Я думаю, что, в общем-то, это было полезнее для москвичей, да, я думаю, и для дела. Если говорить о таком базисном, то, пожалуй, я сказал о себе как о хозяйственнике", - рассказал Лужков.

По мнению экс-мэра столицы, политика – это вещь, которая необходима, потому что она нас окружает. Самая лучшая политика – это создать необходимые условия для жизни людей. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.