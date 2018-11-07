В России ужесточат наказание за подделку документов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающий ответственность за подделку документов. Это касается паспортов, дипломов, бланков, печатей, патентов и других документов.

Депутаты Госдумы приняли сегодня в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, увеличивающие сроки лишения свободы за подделку паспорта гражданина РФ, а также наказание за приобретение и использование поддельных документов – паспорта, удостоверения, печатей, штампов, бланков.

Также были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие в три раза штрафные санкции за нарушение порядка изготовления, хранения, использования и уничтожения носителей изображения государственного герба РФ. Штраф за предоставление заведомо ложных сведений для получения российского или заграничного паспорта также увеличен, сообщает ТАСС.

«Правоохранительные органы все чаще сталкиваются с ситуацией, когда граждане предъявляют поддельные документы. Чаще всего это происходит в сфере регулирования миграционных отношений, оформления разрешений на работу, патентов и регистраций», - пояснил замглавы МВД Игорь Зубов.