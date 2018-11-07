Минприроды может ввести запрет на экспорт российской древесины в Китай
7 ноября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может временно запретить экспорт древесины в Китай. По словам главы Минприроды, "Китай является основным рынком, куда вывозится древесина".
Кобылкин рассказал, что предупредил власти КНР, что если мы в ближайшее время не наведём порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины, - передает РИА Новости.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин говорит, что представители Китая готовы обсудить создание лесовосстановительных комплексов в России.
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