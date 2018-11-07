Минприроды может ввести запрет на экспорт российской древесины в Китай

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может временно запретить экспорт древесины в Китай. По словам главы Минприроды, "Китай является основным рынком, куда вывозится древесина".

Кобылкин рассказал, что предупредил власти КНР, что если мы в ближайшее время не наведём порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины, - передает РИА Новости.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин говорит, что представители Китая готовы обсудить создание лесовосстановительных комплексов в России.