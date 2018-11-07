На Донбассе возмутились заявлениями российского сенатора Пушкова
7 ноября 2018, 13:30 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
«Пушков — не единственный российский политик, умеющий мастерски демотивировать дончан», — так прокомментировало слова сенатора одно из донецких СМИ. Поводом для этого стали слова политика о территориальной принадлежности Донбасса: «Донбасс — это часть Украины».
Скандальное заявление прозвучало со страниц «Российской газеты». Там было опубликовано интервью с членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексеем Пушковым.
Сама беседа была приурочена выпуску книги, автором которой стал сенатор. В ходе разговора Алексей Пушков процитировал публичную позицию России: «Донбасс - часть Украины, но кризис должен быть урегулирован на базе Минских соглашений, а не "зачистки" ДНР/ЛНР, которую планируют в Киеве».
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