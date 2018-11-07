В Челябинске рекультивируют свалку - страна дала 3 миллиарда рублей
7 ноября 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Таких денег не было ни в бюджете города, ни области, поэтому глава региона Борис Дубровский попросил депутата Госдумы и по совместительству председателя профильного комитета по экологии Владимира Бурматова помочь в решение этого серьезного вопроса. Деньги страна нашла.
Уже в следующем году в Челябинск придут полмиллиарда рублей, через год - еще 2 миллиарда, а в 2021 году работу завершат на еще почти 500 миллионов рублей. Профильный комитет Госдумы проголосовал "за" эту строчку в бюджете России.
Добавим, что свалка дает порядка 20 процентов загрязнения воздуха областного центра, и ее рекультивация позволит существенно улучшить экологию Челябинска.
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