В Москве состоялся марш в честь 77-й годовщины парада 1941 года

В Москве сегодня на Красной площади проходит марш в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года.

На трибунах, на почетных местах за шествием наблюдали ветераны и участники парада, который состоялся 77 лет назад, а также Парада Победы в 45-м.

77 лет назад шествие готовилось в обстановке полной секретности и приравнивалось властями к важнейшей операции. Военный парад стал первым в годы Великой Отечественной войны. Сегодня по брусчатке Красной площади пронесли копию Знамени Победы, штандарты фронтов.

Маршировали пять тысяч человек - внуки и правнуки тех, кто осенью 41-го прямо с парада ушел воевать.

Для сегодняшних участников парада обмундирование сшито по образцу военной формы тех лет. Продемонстрировали легендарные Т-34 и «Катюши», «полуторки».