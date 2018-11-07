В Москве состоялся марш в честь 77-й годовщины парада 1941 года
7 ноября 2018, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня на Красной площади проходит марш в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года.
На трибунах, на почетных местах за шествием наблюдали ветераны и участники парада, который состоялся 77 лет назад, а также Парада Победы в 45-м.
77 лет назад шествие готовилось в обстановке полной секретности и приравнивалось властями к важнейшей операции. Военный парад стал первым в годы Великой Отечественной войны. Сегодня по брусчатке Красной площади пронесли копию Знамени Победы, штандарты фронтов.
Маршировали пять тысяч человек - внуки и правнуки тех, кто осенью 41-го прямо с парада ушел воевать.
Для сегодняшних участников парада обмундирование сшито по образцу военной формы тех лет. Продемонстрировали легендарные Т-34 и «Катюши», «полуторки».
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