Эксперты раскрыли простые правила, как предохраняться от вирусов и гриппа

О своем здоровье необходимо заботиться. Во избежание подцепить вирусы и грипп эксперты рекомендуют выполнять несколько простейших правил.Традиционно сезон ОРВИ начинается в сентябре, а в ноябре - декабре подключаются вирусы гриппа, - сообщает kp.ru.

Хорошо, если вы сделали прививку от гриппа. А от вирусов, которых великое множество, прививок пока не изобрели. «Простудных» вирусов более 300 разных видов.

Есть такое мнение: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Американские эксперты считают, что в межсезонье надо позаботиться и о тепле для головы, особенно для носа. Профессор Рон Экклз из Центра исследований простудных заболеваний Университета Кардиффа (Уэльс) считает, что если нос замерзает, замедляется кровообращение, и в результате к месту встречи с вирусами и бактериями попадает меньше иммунных клеток крови, защищающих организм от вирусов. ОН советует держать в тепле не только ноги, но и нос. Нос можно прикрывать шарфом, вдыхать теплый аромат кофе или чая.

Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко для ценный совет: поменьше приветствовать друг друга за руки в период простуд. Непосредственно через кожу рук вирусы "не перебегают". Но человек, подержавшись за руку больного, может почесать нос, потерять глаза. И так подцепить заразу.

Мыть руки, кстати, обязательно как можно чаще не только в сезон простуд.

Еще специалисты рекомендуют отказаться от сладкого. При избытке сладкого иммунные клетки-фагоциты человека частично теряют способность отлавливать и уничтожать микробы.

Ученые напоминают о пользе здорового сна. Желательно спать не менее 7 часов.

Эксперты советуют во избежание попадания вирусов в организм промывать нос соленой водой. Промывать нос желательно возвращаясь домой с улицы. На работу можно брать аптечный спрей. А дома раствор просто сделать самостоятельно. Ложка соли на литр воды. Будьте здоровы!