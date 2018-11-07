Эксперты раскрыли простые правила, как предохраняться от вирусов и гриппа
7 ноября 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
О своем здоровье необходимо заботиться. Во избежание подцепить вирусы и грипп эксперты рекомендуют выполнять несколько простейших правил.Традиционно сезон ОРВИ начинается в сентябре, а в ноябре - декабре подключаются вирусы гриппа, - сообщает kp.ru.
Хорошо, если вы сделали прививку от гриппа. А от вирусов, которых великое множество, прививок пока не изобрели. «Простудных» вирусов более 300 разных видов.
Есть такое мнение: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Американские эксперты считают, что в межсезонье надо позаботиться и о тепле для головы, особенно для носа. Профессор Рон Экклз из Центра исследований простудных заболеваний Университета Кардиффа (Уэльс) считает, что если нос замерзает, замедляется кровообращение, и в результате к месту встречи с вирусами и бактериями попадает меньше иммунных клеток крови, защищающих организм от вирусов. ОН советует держать в тепле не только ноги, но и нос. Нос можно прикрывать шарфом, вдыхать теплый аромат кофе или чая.
Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко для ценный совет: поменьше приветствовать друг друга за руки в период простуд. Непосредственно через кожу рук вирусы "не перебегают". Но человек, подержавшись за руку больного, может почесать нос, потерять глаза. И так подцепить заразу.
Мыть руки, кстати, обязательно как можно чаще не только в сезон простуд.
Еще специалисты рекомендуют отказаться от сладкого. При избытке сладкого иммунные клетки-фагоциты человека частично теряют способность отлавливать и уничтожать микробы.
Ученые напоминают о пользе здорового сна. Желательно спать не менее 7 часов.
Эксперты советуют во избежание попадания вирусов в организм промывать нос соленой водой. Промывать нос желательно возвращаясь домой с улицы. На работу можно брать аптечный спрей. А дома раствор просто сделать самостоятельно. Ложка соли на литр воды. Будьте здоровы!
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