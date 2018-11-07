"Ъ": долги россиян по ЖКХ могут передать коллекторам

Утром в среду, 7 ноября, в СМИ появилась информация о том, что "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" намерена заняться задолженностями граждан России в сфере ЖКХ.

Согласно последней информации, общая сумма долга россиян в настоящий момент составляет примерно 500 миллиардов рублей. Как сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на главу агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам около 5 процентов от задолженности граждан страны, а их собственная эффективность взыскания долгов с людей не является слишком высокой.

По словам Семендуева, на досудебной стадии данный показатель находится на уровне 5-10 процентов, а на судебной составляет от 15 до 20 процентов.

В газете также уточняется, что в "Росводоканале" и "Мосэнерго" уже рассматривают возможность передачи долгов россиян коллекторам.