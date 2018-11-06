Сотрудницу аппарата кабмина уволили за передачу СМИ конфиденциальной информации
6 ноября 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
В правительстве России уволили сотрудницу аппарата за то, что женщина передала журналистам служебную переписку федеральных ведомств, возможно, она станет фигурантом уголовного дела.
Чиновница была уволена после служебной проверки, которую провели после того, как в одной из центральных газет разместили внутриправительственную переписку. Собранные в результате проверки материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы, передает ТАСС.
Подобный инцидент уже был в прошлом году, отмечается, что контроль за документооборотом будет усилен.
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