Одной из причин низких зарплат педагогов в регионах стало решение передать управление образованием в городах России муниципальным властям, считает Народный учитель России Ефим Рачевский.

«Причина одна — 122 федеральный закон, который был принят в 2004 году. Он наделил полномочиями муниципалитеты, регионы и так далее. Я убеждён, что, чем ниже по уровню властные структуры, тем они менее компетентны. Если взять средний регион, там примерно 25-30 РАЙОНО», — отметил Рачевский.

По мнению эксперта, никакой пользы от деятельности мелких чиновников школы не получают, пишет НСН.