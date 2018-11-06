Народный учитель: "Когда в регионах появятся достойные зарплаты у педагогов?"
6 ноября 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Одной из причин низких зарплат педагогов в регионах стало решение передать управление образованием в городах России муниципальным властям, считает Народный учитель России Ефим Рачевский.
«Причина одна — 122 федеральный закон, который был принят в 2004 году. Он наделил полномочиями муниципалитеты, регионы и так далее. Я убеждён, что, чем ниже по уровню властные структуры, тем они менее компетентны. Если взять средний регион, там примерно 25-30 РАЙОНО», — отметил Рачевский.
По мнению эксперта, никакой пользы от деятельности мелких чиновников школы не получают, пишет НСН.
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