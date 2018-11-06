В Бурятии хотят сформировать Банк семян редких лекарственных растений Байкала
6 ноября 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Бурятии предлагают сформировать банк семян лекарственных растений Байкальской природной территории, занесённых в Красную книгу. Стоимость этого проекта - 7 млн рублей, 4,6 млн из них – средства президентского гранта, сообщается на сайте конкурса.
"Заявленный проект по созданию Банка семян нацелен на сохранение и воспроизводство редких и ценных в хозяйственном отношении лекарственных растений Байкальской природной территории, отработку методик крупномасштабного выращивания с использованием новых технологий, привлечение внимание широкой общественности к решению проблемы", – говорят авторы проекта. Об этом сообщает Телеинформ.
Также, как передает ОТР, в Иркутске экологи торжественно приняли от корабелов новое исследовательское судно - «Профессор Вознесенский». Церемония состоялась в заливе Иркутского водохранилища.
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