В Бурятии хотят сформировать Банк семян редких лекарственных растений Байкала

В Бурятии предлагают сформировать банк семян лекарственных растений Байкальской природной территории, занесённых в Красную книгу. Стоимость этого проекта - 7 млн рублей, 4,6 млн из них – средства президентского гранта, сообщается на сайте конкурса.

"Заявленный проект по созданию Банка семян нацелен на сохранение и воспроизводство редких и ценных в хозяйственном отношении лекарственных растений Байкальской природной территории, отработку методик крупномасштабного выращивания с использованием новых технологий, привлечение внимание широкой общественности к решению проблемы", – говорят авторы проекта. Об этом сообщает Телеинформ.

Также, как передает ОТР, в Иркутске экологи торжественно приняли от корабелов новое исследовательское судно - «Профессор Вознесенский». Церемония состоялась в заливе Иркутского водохранилища.