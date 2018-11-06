Федерация самбо и ФСИН подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня президент Всероссийской федерации самбо С. В. Елисеев и первый заместитель директора ФСИН России, генерал-лейтенант А. А. Рудый подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.

На заседании в Министерстве спорта собрались представители Федеральной службы исполнения наказаний и Всероссийской федерации самбо для обсуждения официального документа о сотрудничестве, по которому между организациями планируется проведение совместных мероприятий, в частности, соревнований по самбо среди сотрудников территориальных органов ФСИН.









Сергей Владимирович Елисеев напомнил о том, что в СССР спорт создавался изначально для силовых структур, в том числе как раз и для ФСИН, поэтому соглашение продолжает эту преемственность. И сегодня многие самбисты – сотрудники службы исполнения наказания. «Сегодня мы просто узаконили и официально оформили наши взаимоотношения. Теперь это не только на словах, теперь это договор, который позволяет нам ежегодно составлять совместный план развития нашего вида спорта, как в системе ФСИН, так и в ВФС. Совместные проекты будут сделаны, тем более, что следующий год будет объявлен годом самбо в России.









Учитывая это, мы сделали такой шаг, чтобы Самбо в системе ФСИН стало видом спорта номер один».

На заседании также присутствовал Ситников С.В. - сотрудник УФСИН по Вологодской области и одновременно заместитель председателя Вологодской областной федерации самбо, который на общественных началах занимается развитием самбо в клубах. Ситников создал клуб в колонии, где около двухсот детей, сотрудников и жителей посёлка Шексна Вологодской области занимаются самбо. По мнению президента федерации самбо, эта деятельность очень важна, поскольку она дает возможность молодым девчонкам и ребятам уже изначально быть в системе ФСИН и воспитываться в философии самбо.

Завершилось заседание награждением Рудова А. А. Почетной медалью 80-летия самбо.