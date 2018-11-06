Три ошибки на русском допущены на монете в честь саммита Путин - Трамп

Три ошибки на русском допущены на монете, выпущенной в честь саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося минувшим летом в Хельсинки. Сувенирные монеты с ошибками продаются на официальном сайте "Сувенирный магазин Белого дома".

На памятной монете допущены ошибки в русском переводе. "Diplomatic history" перевели как "дипломатическая история", "new era" написали как "новое эра", "Helsinki summit" стал "Хельпинским саммитом".

Фото монеты опубликовано в соцсети.

Напомним, в ходе двухчасовой беседы Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки российский президент передал главе Белого дома документ "Диалог по проблеме контроля над вооружениями" с предложениями в сфере стратегической безопасности.