Три ошибки на русском допущены на монете в честь саммита Путин - Трамп
6 ноября 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
Три ошибки на русском допущены на монете, выпущенной в честь саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося минувшим летом в Хельсинки. Сувенирные монеты с ошибками продаются на официальном сайте "Сувенирный магазин Белого дома".
На памятной монете допущены ошибки в русском переводе. "Diplomatic history" перевели как "дипломатическая история", "new era" написали как "новое эра", "Helsinki summit" стал "Хельпинским саммитом".
Фото монеты опубликовано в соцсети.
Напомним, в ходе двухчасовой беседы Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки российский президент передал главе Белого дома документ "Диалог по проблеме контроля над вооружениями" с предложениями в сфере стратегической безопасности.
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