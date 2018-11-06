Дорогу в Чурилово переделает подрядчик за свой счет

Жители поселка Чурилово сняли на видео работу подрядной организации, которая укладывала асфальт по улице Трашутина, несмотря на проливной дождь. В "Южуралмосте" уже признали ошибку работников и пообещали, что дорога будет переделана. В свою очередь депутат госдумы Владимир Бурматов потребовал, чтобы он не ждали истечения 4-летней гарантии, а сделали нормальную дорогу уже при наступлении хорошей погоды.

Напомним, что дорога в Чурилово являлась одним из наказов местных жителей парламентарию. По мнению Бурматова, из-за подобных нарушений весной новый асфальт сходит вместе с дождем.

- Сейчас под асфальтом осталась вода, а температура уже гуляет от плюса к минусу, вода замерзает, расширяется, и буквально «взрывает» неправильно уложенный асфальт изнутри, - отметил парламентарий. - Это вопрос контроля за работами, который не могут обеспечить подрядные организации, нанимающие себе субподрядчиков. Глава региона Борис Дубровский направляет в область рекордные суммы на строительство дорог, и хочется, чтобы каждая копейка пошла в дело.