В Москве обстрелян автомобиль Cadillac Escalade миллионера из списка Forbes

В Москве обстрелян автомобиль Cadillac Escalade российского миллионера из списка Forbes. Бизнесмен обратился в полицию и сообщил, что вечером 3 ноября в него стреляли.

Полицейские выяснили, бизнесмен сидел в своем автомобиле Cadillaс, к нему подбежал неизвестный и окликнул его. Мужчина опустил стекло машина, и злоумышленник в этот момент произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля, - сообщает РБК.

В результате нападения никто не пострадал. Все выстрелы пришлись в корпуса автомобиля.

Проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.