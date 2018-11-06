В Австралии акула напала на 33-летнего мужчину

В Австралии в понедельник, 5 ноября, акула напала на 33-летнего мужчину, купающегося в гавани Сид на островах Уитсанди, расположенных к северо-востоку от штата Квинсленд. Заметившие, что с мужчиной произошло несчастье, друзья вытащили его из воды и вызвали спасателей. Сотрудница торгового центра в Китае упала в бассейн с гигантскими акулами

Акула покусала мужчине руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали. В больнице он и скончался. В спасательной службе рассказали, что на руках и ногах мужчины были очень глубокие укусы, он пережил значительную кровопотерю и сердечный приступ, - сообщается на сайте BBC News.

Это не первое нападение акулы на человека в гавани Сид на островах Уитсанди. В сентябре там акулы в один день напали на 46-летнюю женщину и 12-летнюю девочку. Ребенок остался без ноги. Всего за этот год в Австралии из-за нападения акул пострадали 16 человек, скончались двое.

Местные власти в сентябре отловили и убили шесть акул и на неделю установили ловушки для акул — подвешенные под водой лески с крючками с наживкой. Теперь после нового инцидента местные жители призывают возобновить борьбу с акулами.