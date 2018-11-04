В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области вечером 4 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что вечером и ночью столицу и область накроет туман.

«Москва и Московская область – туман. Период предупреждения – с 4 ноября 21 часа на 12 часов», - сообщает Гидрометцентр.

Ранее синоптики сообщали, что октябрь 2018 года стал самым теплым в России и на Северном полушарии за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся специалистами с 1891 года.