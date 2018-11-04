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В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
4 ноября 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве и Московской области вечером 4 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что вечером и ночью столицу и область накроет туман.
«Москва и Московская область – туман. Период предупреждения – с 4 ноября 21 часа на 12 часов», - сообщает Гидрометцентр.
Ранее синоптики сообщали, что октябрь 2018 года стал самым теплым в России и на Северном полушарии за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся специалистами с 1891 года.
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