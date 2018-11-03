Учительнице на День учителя подарили нижнее белье - Видео

В интернет попало видео, как учительница показывает своей подруге-коллеге оригинальный подарок, преподнесенный учеником на профессиональный праздник педагогов - День учителя.

Вероятно, эта учительница единственная, получившая в подарок стринги. Вообще-то педагогу на День учителя подарили сувенир - красивый цветок. В когда женщина раскрыла цветок, то обнаружила еще и красные трусики - стринги, - сообщает РЕН-ТВ.

В каком регионе это произошло - умалчивается. "Лида, ты говоришь, тебе дарят мыло и полотенца. А у меня, посмотри, красивый цветок, а в нем - стринги!", - делится учительница, получившая редкий подарок, с коллегой.