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Заслуженный учитель: Зарплаты педагогов выросли вместе с нагрузкой
3 ноября 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
Учителя в московских школах получают в среднем 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов.
Эту информацию подтвердил доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. Об этом пишет НСН.
«Это соответствует действительности. Цифра колеблется, но, во всяком случае, она сегодня не может быть меньше 80 тысячи. Но есть и те, кто получает больше. Но это соответствует майским указам президента. Москва среди немногих регионов, которые это выдерживают. Потому что в других регионах совершенно другая картина, это правда», — сообщил Ямбург.
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