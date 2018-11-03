Заслуженный учитель: Зарплаты педагогов выросли вместе с нагрузкой

Учителя в московских школах получают в среднем 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов.

Эту информацию подтвердил доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. Об этом пишет НСН.

«Это соответствует действительности. Цифра колеблется, но, во всяком случае, она сегодня не может быть меньше 80 тысячи. Но есть и те, кто получает больше. Но это соответствует майским указам президента. Москва среди немногих регионов, которые это выдерживают. Потому что в других регионах совершенно другая картина, это правда», — сообщил Ямбург.