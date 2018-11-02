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Рогозин: Отверстие в обшивке корабля "Союза" могли сделать на Байконуре
2 ноября 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высказал мнение, что отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на Байконуре. По словам Рогозина, эту версию может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне "Союза".
В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09".
"Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Рогозин исключил версию, что отверстие могли сделать на Московском заводе. Как он пояснил, технологическая цепочка производства корабля исключает, что к нему может подойти "чужой человек". Он рассказал, что войти в цех можно только по магнитному пропуску. В цехе везде стоят камеры, а рабочие получают инструменты под расписку для определенных работ.
Напомним, обнаружив отверстие, российские космонавты залили его герметиком.
Планируется, что космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда находящаяся сейчас там экспедиция вернется на Землю.
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