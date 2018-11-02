Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высказал мнение, что отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на Байконуре. По словам Рогозина, эту версию может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне "Союза".

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В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09".

"Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Рогозин исключил версию, что отверстие могли сделать на Московском заводе. Как он пояснил, технологическая цепочка производства корабля исключает, что к нему может подойти "чужой человек". Он рассказал, что войти в цех можно только по магнитному пропуску. В цехе везде стоят камеры, а рабочие получают инструменты под расписку для определенных работ.

Напомним, обнаружив отверстие, российские космонавты залили его герметиком.

Планируется, что космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда находящаяся сейчас там экспедиция вернется на Землю.