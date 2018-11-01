Важное условие крепкой семейной жизни назвали ученые
1 ноября 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Чтобы укрепить отношения, необходимо чаще смеяться вместе с партнером. Такой совет дали ученые, работающие в Соединенных Штатах, пишет «СПИД-инфо».
Сотрудники Университета штата Канзас, проанализировав данные нескольких исследований с суммарным числом участников более 15 тысяч человек, пришли к выводу: чтобы сложилась крепкая пара, чувство юмора у партнеров должно быть схожим. Это означает, что они должны смеяться над одними и теми же ситуациями. Согласно точке зрения специалистов, совместный смех усиливает взаимное притяжение и способствует созданию тесной связи в отношениях.
При этом ученые не рекомендуют делать из партнера объект насмешек. Агрессивный юмор и сарказм способны отрицательно повлиять на качество отношений.
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