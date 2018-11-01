Важное условие крепкой семейной жизни назвали ученые

Чтобы укрепить отношения, необходимо чаще смеяться вместе с партнером. Такой совет дали ученые, работающие в Соединенных Штатах, пишет «СПИД-инфо».

Сотрудники Университета штата Канзас, проанализировав данные нескольких исследований с суммарным числом участников более 15 тысяч человек, пришли к выводу: чтобы сложилась крепкая пара, чувство юмора у партнеров должно быть схожим. Это означает, что они должны смеяться над одними и теми же ситуациями. Согласно точке зрения специалистов, совместный смех усиливает взаимное притяжение и способствует созданию тесной связи в отношениях.

При этом ученые не рекомендуют делать из партнера объект насмешек. Агрессивный юмор и сарказм способны отрицательно повлиять на качество отношений.