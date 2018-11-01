Борис Дубровский и Анатолий Литовченко поздравили лучших работников АПК
1 ноября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вчера, 31 октября, в театре Драмы Челябинска глава региона Борис Дубровский и депутат Госдумы Анатолий Литовченко чествовали лучших работников агропромышленного комплекса южного Урала. По итогам определился и лучший район области, которому вручили переходящее знамя.
Итоги сбора урожая в этом году очень приличные - 1 миллион 900 тысяч тонн зерновых. Прекрасно показали себя и производители мяса птицы, яиц, свинины, хлеба и макарон, а также овощей. лучшим районом признан Октябрьский - глава муниципалитета Михаил Молчан получил переходящее знамя из рук губернатора.
Аграриев также поздравил парламентарий Анатолий Литовченко.
- Мало хотеть, надо уметь работать, обладать особым талантом, силой, любовью к сельскому хозяйству, - подчеркнул он. - И это под силу тем, кто сегодня в этом зале – нашим труженикам, нашим кормильцам. За пять лет рост сельхозпроизводства в нашей стране составил 20 процентов.
добавим, что в сфере сельского хозяйства Челябинской области работают 600 тысяч человек - это каждый четвертый житель нашего региона.
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