Борис Дубровский и Анатолий Литовченко поздравили лучших работников АПК

Вчера, 31 октября, в театре Драмы Челябинска глава региона Борис Дубровский и депутат Госдумы Анатолий Литовченко чествовали лучших работников агропромышленного комплекса южного Урала. По итогам определился и лучший район области, которому вручили переходящее знамя.

Итоги сбора урожая в этом году очень приличные - 1 миллион 900 тысяч тонн зерновых. Прекрасно показали себя и производители мяса птицы, яиц, свинины, хлеба и макарон, а также овощей. лучшим районом признан Октябрьский - глава муниципалитета Михаил Молчан получил переходящее знамя из рук губернатора.

Аграриев также поздравил парламентарий Анатолий Литовченко.

- Мало хотеть, надо уметь работать, обладать особым талантом, силой, любовью к сельскому хозяйству, - подчеркнул он. - И это под силу тем, кто сегодня в этом зале – нашим труженикам, нашим кормильцам. За пять лет рост сельхозпроизводства в нашей стране составил 20 процентов.

добавим, что в сфере сельского хозяйства Челябинской области работают 600 тысяч человек - это каждый четвертый житель нашего региона.