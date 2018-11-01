Tele2 обеспечила 4G интернет для 88 процентов южноуральцев

Жители более ста населенных пунктов Южного Урала пользуются самым скоростным интернетом от компании Tele2. Покрытие составило 88 процентов.

Еще больше покрытие у скорости 3G – она есть у 94 процентов жителей региона. А наиболее активными пользователями являются жители Бердяуша, Челябинска, Магнитки, Катав-Ивановска, Троицка, Карабаша, Аргаяша, Чебаркуля, Пласта и Копейска. Информацию дала аналитическая служба компании по итогам 9 месяцев работы.

Как добавил технический директор челябинского филиала Tele2 Виталий Зинатулин, только с начала 2018 года мобильный трафик вырос больше чем наполовину. Для увеличения покрытия в регионе продолжает реализацию большой проект, в рамках которого в районных центрах Южного Урала строят новые базовые станции стандарта 4G.

Напомним, что попробовать качество высокоскоростной сети могут новые абоненты совершенно бесплатно в течение двух недель. А при переходе на тариф «Мой безлимит» можно пользоваться интернетом без ограничений.