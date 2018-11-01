В центре Москвы найден клад из старинных монет

Археологи обнаружили клад из медных монет, датируемых концом XIX - началом XX века, во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной в центре российской столицы.

По всей видимости, клад из 135 монет весом в килограмм принадлежал кому-то из жильцов снесенных двух-трехэтажных домов, стоявших здесь ранее, передают "Известия".

Согласно имеющейся информации, клад был закопан на глубине полутора метров во время Первой мировой войны. Его суммарная стоимость составляет 2 рубля 36 копеек.

В настоящее время монеты находятся на реставрации. Позже монеты будут направлены в музейный фонд.