В центре Москвы найден клад из старинных монет
1 ноября 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Археологи обнаружили клад из медных монет, датируемых концом XIX - началом XX века, во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной в центре российской столицы.
По всей видимости, клад из 135 монет весом в килограмм принадлежал кому-то из жильцов снесенных двух-трехэтажных домов, стоявших здесь ранее, передают "Известия".
Согласно имеющейся информации, клад был закопан на глубине полутора метров во время Первой мировой войны. Его суммарная стоимость составляет 2 рубля 36 копеек.
В настоящее время монеты находятся на реставрации. Позже монеты будут направлены в музейный фонд.
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