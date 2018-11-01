Эстония: закон не позволяет выкинуть кремлевские телеканалы

В Эстонии существует один интересный закон – закон о конкуренции, который не позволяет вывести передающие кремлевскую пропаганду телеканалы из основного пакета и сделать их платными по выбору, поскольку это требует разрешения Департамента конкуренции.

Руководитель ТВ услуг Elisa Сильвер Соомре: «Только при содействии Департамента конкуренции возможны переговоры между операторами с целью найти решение, которое будет учитывать как интересы эстонского населения, так и потребителей, при котором находящиеся в положении монополистов представители зарубежный каналов не могли бы диктовать и требовать представленность каналов в основном пакете. Это должно, несомненно, быть обеспеченно и государственной регуляцией».

Напрашивается вопрос! А о каких конкурентных каналах идет речь? Ответ прост: во всех основных ТВ пакетах есть контролируемые властями России телеканалы: «Первый Балтийский Канал», «РТР – Планета», «НТВ –МИР».

Напрашивается другой вопрос!!! Если уж так невтерпеж, то почему бы не закрыть эти каналы, которые так мешают эстонскому обществу? Увы, на такой шаг не идет Департамент конкуренции! Конечно, как принято в любой цивилизованной стране, Департамент призывает народонаселение обращаться к ним в случае спорных ситуаций… Призывает – правда...

Руководитель отдела внешних сношений и связей с общественностью Департамента конкуренции Маарьи Уулитса: «На данный момент к нам не поступало ни одного ходатайства о закрытии, например, российских каналов. Любые операторы Эстонии имеют полное право транслировать любые иностранные каналы. Чтобы изъять их из сетки вещания нужно иметь официальное распоряжение от государства. Это точно не в нашей компетенции».

Удивительно, но похоже, что русскоязычные, которые проживают в Эстонии, имеют все шансы смотреть полюбившиеся программы, фильмы, сериалы из России. Более того, они останутся в основных пакетах телеканалов Эстонии. Причина – интерес аудитории к российскому ТВ. Кроме того, большинство представленных партий в Парламенте не готовы серьезно обсуждать введение ограничений.

А что по данному поводу думает эстонское население?

Ляэсмэ, 44 года: «Мне нравится наше эстонское ТВ. Но я с удовольствием смотрю и российские передачи. И ничего не вижу в этом страшного. Нужно просто иметь правильную голову».

Ян Виксне, 32 года: «Лично меня интересуют интересные программы, фильмы. Пусть это будет и на русском!»

Китам, 38 лет: « Меня совершенно не интересует политика! И мне не нравится, когда меня «давят». Не следует натравливать нас на Россию. У нас есть своя страна – Эстония! Любить нужно ее».



