В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП
1 ноября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное дорожно-транспортное происшествие. За автомобилем такси, за рулем которого оказался пьяный водитель, гнались около 10 патрульных машин ДПС, - сообщает kp.ru.
Скрываясь от погони, нетрезвый водитель не справился с управлением машины. В результате автомобиль снес столб и зацепил еще три автомобиля. Авария произошла на Люблинской улице рядом с торговым центром "Л-153".
При аварии пострадали не менее двух человек: две женщины, оказалась на пешеходном переходе. Их задело осколками разбившегося стекла от машин и упавшим столбом. Пострадал и сам виновник ДТП. На место ДТП прибыли оперативные службы, в том числе "скорая помощь". Таксиста сразу отвели к медикам.
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