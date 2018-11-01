В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП

В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное дорожно-транспортное происшествие. За автомобилем такси, за рулем которого оказался пьяный водитель, гнались около 10 патрульных машин ДПС, - сообщает kp.ru.

Массовое ДТП произошло утром в Липецке

Скрываясь от погони, нетрезвый водитель не справился с управлением машины. В результате автомобиль снес столб и зацепил еще три автомобиля. Авария произошла на Люблинской улице рядом с торговым центром "Л-153".

При аварии пострадали не менее двух человек: две женщины, оказалась на пешеходном переходе. Их задело осколками разбившегося стекла от машин и упавшим столбом. Пострадал и сам виновник ДТП. На место ДТП прибыли оперативные службы, в том числе "скорая помощь". Таксиста сразу отвели к медикам.