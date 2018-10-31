Видео, как Клинцевич дернул за бороду украинского эксперта в прямом эфире
31 октября 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Конфликт произошел в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Участники дискутировали о том, находятся ли российские войска на территории Донбасса.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вышел из себя, когда украинский политолог Александр Охрименко стал его без конца перебивать и обвинять Россию во всех возможных грехах. "Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите", — возмутился Клинцевич. Когда Охрименко назвал сенатора хамом, тот подлетел к Охрименко и вцепился ему в бороду. "Я еще и печень умею прощупать", - добавил Франц Клинцевич, возвращаясь на место.
23-я минута видеозаписи:
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