Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, севший на «диету Соколовой» после ставшего знаменитым спора о «макарошках», почувствовал недомогание и был вынужден обратиться в больницу. Видео: саратовский депутат "сел на диету" после скандала с министром

Ранее министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что вполне можно составить полноценный и сбалансированный диетический рацион на 3500 рублей в месяц. Депутат Николай Бондаренко возразил ей, предложив самой попробовать месяц питаться на эту сумму. После заявления Соколовой, что ей перейти на такой рацион «не позволяет статус», она была уволена.

А депутат Бондаренко все же рискнул провести этот эксперимент, рассчитав рацион питания на 115 рублей в день. В первые же дни Николай стал жаловаться на вялость и постоянное чувство голода. По настоянию членов семьи он был вынужден обратиться в больницу. Анализы оказались плохими, кроме того, за шесть дней «министерской диеты» депутат похудел на 2,5 килограмма.

«Я принял решение на время отказаться от такого рациона. В ближайшее время мне предстоит командировка, и где я там буду с баночками своими… К тому же, отложенных на эксперимент денег уже нет. Из купленных на 3500 продуктов действительно остались одни макарошки, ну и так, по мелочам. То есть, до конца эксперимента есть чем питаться, но сытно уже не будет», - рассказал Бондаренко.

Тем не менее, депутат отметил, что за шесть дней эксперимента с отказом от мяса его организм перестроился, и он стал чувствовать легкость в теле, а чувство голода больше угнетает в моральном плане, передает саратовский портал «Общественное мнение».