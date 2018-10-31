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В Костанае обсудили формирование повестки для молодежи
31 октября 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Молодежное сотрудничество России и Казахстана стало центральной темой обсуждения участников форума, который прошел 30 октября на базе Костанайского педагогического университета.
Молодежное сотрудничество России и Казахстана стало центральной темой обсуждения участников форума, который прошел 30 октября на базе Костанайского педагогического университета.
Участников форума «Молодежь Центральной Азии: инициативы для будущего», ставшего финальным событием проекта «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан», приветствовал проректор по научной работе и стратегическому развитию Костанайского государственного педагогического университета Нурлан Медетов. Он подчеркнул, что форум дает студентам отличную возможность услышать друг друга. «В современном обществе проблема само¬определения и самоутверждения личности является актуальной и приоритетной задачей государства. Молодежи и России и Казахстана необходимо четко обозначить пространство для приложения своего интеллектуального потенциала», – отметил он.\
К участникам форума обратился президент фонда «Евразийское со-дружество» Виктор Каточков. Он акцентировал внимание, что Россия и Казахстан – стратегические союзники, и сейчас глобальные вызовы подталкивают их к объединению усилий. «Именно молодежь сегодня получает уникальные возможности, чтобы строить свое будущее. Вы – то поколение, которое должно реализовать грандиозные задачи, стоящие перед национальной экономикой. А для этого надо развиваться, изучать иностранные языки, наследие мировой культуры, стать многогранными личностями и лучшими специалистами в своей сфере», – подчеркнул Виктор Каточков.
Гуманитарное сотрудничество России и Казахстана сквозь призму молодежного диалога проанализировал член Общественной палаты Челябинской области, эксперт «Евразийского содружества» Сергей Бредихин. Он подчеркнул, что «сотрудничество России и Казах¬стана в молодежной сфере – важнейший стратегический ресурс, который во многом определит, по какому пути будет развиваться будущее наших стран». Эксперт раскрыл возможности вовлечения молодежи разных национальностей в общественную деятельность своего региона, в том числе, с использованием национально-культурных объединений и лидеров общественного мнения.
Перед собравшимися выступили представители студенчества Костаная. Будущий юрист, студент Костанайского филиала Челябинского государственного университета Даниил Чумак рассказал о возможностях взаимодействия студентов России и Казахстана. «Сегодня существует отличная возможность получить высшее образование по российским стандартам и в самом Казахстане. В настоящее время в республике функционируют шесть филиалов российских вузов. И это прекрасно».
Студент Костанайского инженерно-экономического института Дамир Мнайдаров остановился на проблемах развития молодежного предпринимательства. Он отметил, что важно сформировать у выпускников вузов инновационное предпринимательское мышление, синхронизировав образование с госпрограммами, направленными на развитие бизнес-среды. «Государство должно помочь выпускникам, создав условия для предпринимательской занятости. Надо повысить заинтересованность вузов в участии в проектах по развитию молодежного бизнеса», – заключил Дамир Мнайдаров.
С большим интересом присутствующие слушали выступление руководителя Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ из Челябинска Ели-заветы Щетининой. На примере социальных сетей она продемонстрировала деструктивное влияние, которое может оказывать на молодежь интернет-пространство и объяснила, как обеспечить защиту себя и своих близких. Рас-сказ Елизаветы вызвал оживленное обсуждение, по результатам которого участники форума пришли к выводу о необходимости проведения таких образовательных проектов в школах, колледжах и вузах Казахстана.
Выступившие на форуме активисты движения «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан» отметили символичность того, что он проходит в канун 2019 года, который президент Нурсултан Назарбаев объявил Годом молодежи: «Это еще раз четко показывает значимость голоса молодежи в формировании будущего своей страны и всей Евразии. На нас лежит большая ответственность. Именно мы в ответе за то, чтобы это будущее было мирным, чтобы жизнь в наших странах была спокойной и комфортной», – подчеркнули выступавшие.
Организаторами события стали фонд «Евразийское содружество» и Костанайский государственный педагогический университет. В проведении мероприятия приняли активное участие акимат Костанайской области, вузы Казахстана и активисты молодежного движения «Евразийский экспресс». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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