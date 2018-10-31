Про Навального выпустят книгу

Бывший сторонник российского оппозиционера Виталий Серуканов готовит к публикации разоблачительные мемуары о своей работе с Алексеем Навальным. Книга должна выйти в конце декабря и содержит период с 2012 по 2018 годы.



По словам самого автора, который знает Фонд борьбы с коррупцией изнутри, книга посвящена эмоциональным отношениям внутри коллектива Навального, его вождизму и авторитарному стилю работы. При этом мемуарист утверждает, что он не мстит и не борется со своим бывшим патроном. Более того, Серуканов считает Навального агентом Кремля.



Практического значения эта книга, скорее всего, не будет иметь, поскольку противники Навального и так рады любой критике в его адрес, а сторонники видят в такой критике происки Кремля. Скорее всего, это выпуск пара в свисток, который как опытный пиарщик и манипулятор Навальный снова может истолковать в свою пользу.



