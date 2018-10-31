Борис Дубровский отчитался о работе за 4 года

Большая отчетная пресс-конференция прошла сегодня, 31 октября, в цехе Высота - 239 на ЧТПЗ. Здесь глава региона Борис Дубровский отчитался об итогах работы за минувшие четыре года, рассказал о своих планах, а также ответил на каверзные вопросы журналистов региональных и федеральных СМИ.

Пресс-конференция началась в 10 утра и продолжалась более двух часов. Глава региона рассказал об экономическом росте, о достижениях в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительстве и добыче полезных ископаемых. Остановился он и на росте зарплат, а также средней продолжительности жизни, которая выросла почти на год - до 70.5 лет.

Кроме того, губернатор заявил, что к саммитам область будет полностью готова.

- Я сначала подумал, что проект конгресс-холла уж больно креативный, - уточнил глава региона. - Но сейчас понимаю: к 20-му году мы его сдадим.

Также губернатор подробно остановился на решении проблем экологии, в первую очередь на рекультивации челябинской свалки и объявил, что разочарован в людях после мусорного коллапса.

- Я разочаровался в людях после этого коллапса, - рассказал Борис Дубровский. - Доходы им компенсировали, почему бы не работать? Вот такой вывод эмоциональный.

Он пояснил, что тариф на вывоз мусора, который заработает с 1 января следующего года, еще в разработке, но его показатели будут приближены к магнитогорским - это около 77 рублей с человека.

Кроме того, Борис Дубровский заявил, что против строительства дороги через бор, а также рассказал новость, что в Миассе будет создан пятый по счету ТОСЭР в Челябинской области. Он добавил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок и рассчитывает на поддержку жителей региона.

- Мне важно отчитаться и перед президентом, и перед жителями Челябинской области - они меня выбирали, - уточнил он. - Если поддержки населения не будет, не будет ничего.