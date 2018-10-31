Жители Екатеринбурга примерно год назад заметили довольно яркое свечение в небе над городом. Многим людям показалось, что столь сильное освещение является довольно странным и даже "таинственным".

Некоторые захотели узнать, что является источником света и выяснить, по какой причине небо освещается даже по ночам. Особенно беспокойные граждане даже сравнивали подозрительные пятна в небе с "ядерным взрывом". Как сообщает URA.RU, наконец тайна оказалась раскрыта.

Дело в том, что на окраине Екатеринбурга находится поселок Садовый, в котором расположено большое количество теплиц – там всегда работает подсветка. Она позволяет плодам хорошо расти.