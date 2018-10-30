Глава МВД РФ Владимир Колокольцев провел встречу с Федеральным министром внутренних дел Австрии Хербертом Киклем. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

В ходе разговора со своим европейским коллегой Колокольцев отметил, что основной формой сотрудничества двух ведомств по-прежнему являются контакты в рамках российско-австрийской рабочей группы по координации борьбы с международной организованной преступностью. По словам министра, МВД РФ расценивает данный формат как ключевой практический механизм двустороннего взаимодействия.

Владимир Колокольцев сделал акцент на том, что одним из приоритетных направлений совместной деятельности должно стать противодействие терроризму и экстремизму и в этой связи обозначил важность информационного обмена по каналам Интерпола. Кроме того, министр предложил Херберту Киклю общими усилиями организовать работу по выявлению «финансовых центров» бизнеса, занимающегося продажей запрещенных веществ, и обмениваться положительным опытом противодействия легализации доходов от данной незаконной деятельности.

Также российский министр выразил благодарность австрийской стороне за помощь в экстрадиции в Россию Аслана Гагиева (Джако). Он обвиняется в руководстве преступной организацией, на счету которой более 60 убийств. СМИ называют Гагиева «киллером №1 в России».