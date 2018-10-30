Названы самые распространенные долги граждан РФ

Во вторник, 30 октября, стало известно, какие долги являются самыми распространенными среди граждан России. Информацию предоставил руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Согласно последним данным, наиболее частой задолженностью среди россиян являются штрафы ГИБДД. По словам Аристова, более 15 миллионов исполнительных производств приходятся именно на постановления ГАИ.

Как сообщает газета "Известия", при этом самую крупную сумму долгов составляют кредиты. Оказалось, что граждане России за девять месяцев 2018 года задолжали около 2 трлн рублей.

В ФССП рекомендуют людям перед выездом за границу проверять наличие долгов, поскольку это займет секунды, а впоследствии позволит сохранить время и нервы.