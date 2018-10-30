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Челябинск примет общероссийский форум молодежи «ПОЛЕМИКА - 2018»
30 октября 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
07 — 08 ноября 2018 года на территории Челябинской области пройдет форум «ПОЛЕМИКА». Третий год подряд избирательная комиссия Челябинской области и Молодёжная избирательная комиссия Челябинской области при поддержке областного Министерства образования и науки собирают представителей ведущих общественно-политических организаций и движений региона, студентов профильных и общегуманитарных специальностей и молодых юристов для проведения двухдневного правового интенсива с ведущими экспертами Челябинской области и России.
При поддержке Российского Фонда Свободных Выборов (г. Москва) в «ПОЛЕМИКЕ - 2018» примут участие представители более 30 субъектов Российской Федерации. Команда молодых, инициативных и вовлечённых в избирательную практику людей поделится с участниками форума совместным успешным опытом организации общественного наблюдения на выборах, а также новыми инициативами по развитию и совершенствованию избирательного законодательства. Начинающие правоведы Челябинской области получат уникальную возможность в формате открытого общения и профессиональной дискуссии "на равных" рассказать гостям из других регионов страны о социально значимых региональных практиках, личном опыте участия на выборах и задать интересующие вопросы. Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин и доктор юридических наук, научный руководитель организации "Центр общественно-политических проектов и коммуникаций" (г. Москва) Сергей Заславский подтвердили свое участие в качестве экспертов.
- За два года региональный марафон «ПОЛЕМИКА» из инициативы нашей молодежной избирательной комиссии вырос в общероссийский форум. В этом году мы готовы принять более 100 молодых лидеров области, ждем 30 молодых представителей Союза Молодёжных избирательных комиссий из Иркутской, Свердловской, Саратовской, Калужской областей, а также республик Удмуртия и Хакасия, Краснодарского и Ставропольского края, - рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.
7 ноября 2018 форум «ПОЛЕМИКА» стартует на базе Южно-Уральского государственного университета (СИГМА), второй день форума пройдет в здании избирательной комиссии Челябинской области.
На сегодняшний момент уже более 200 южноуральцев заполнили заявку на участие в молодёжном форуме "ПОЛЕМИКА". Заявить о своем желании принять участие в форуме возможно до 31 октября 2018 года.
Конкурсный отбор включает два этапа:
1) Регистрация в автоматизированной информационной системе (АИС) «Молодёжь России»
2) Прохождение online-тестирования в социальной сети «Вконтакте», а именно в официальной группе форума (инструкции по прохождению online-тестирования указаны в сообществе).
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