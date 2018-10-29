Газета "Аргументы недели" продолжает знакомить своих читателей с кросс-платформенным месенджером Telegram. На этот раз журналист нашего сайта поговорил с создателями крупнейшего финансово-экономического агрегатора в Telegram - каналом Финансовый Караульный.

Почему выбрали такое название? Вы имеете что-то общее с каналом Караульный?

Мы говорим «агрегатор» - подразумеваем «Караульный»! Шутка! Как и Караульный в общественно-политическом сегменте телеграма, так и мы - в финансово-экономическом. Заботливо отбираем для вас все самое интересное - самые актуальные тренды и самые свежие сплетни. Тем более, что никакой экономики, отдельной от политики не существует. Любой крупный бизнес испытывает влияние политической ситуации и, в свою очередь, желает и пытается на эту политическую ситуацию влиять. Иногда мы рассказываем, как происходит этот процесс.

Где вы берете информацию? Насколько она проверена?

То, что мы публикуем от своего имени - это информация напрямую от наших источников в российских банках, в крупнейших наших компаниях, в отраслевых регуляторах и других органах государственной власти. Что касается репостов с других каналов, то, в данном случае в приоритете у нас скорость реакции. Но, если мы в течение дня отследим, что кто-то из наших коллег по финансово-экономическому телеграму ошибся - мы поправим товарища.

Как вы считаете, насколько ваша аудитория прислушивается к вашему мнению?

С учетом того, что стоит упомянуть название компании или банка - и можно засекать время до появления представителей пресс-службы упомянутого у нас в личных сообщениях, то, смею надеяться, что с этим у нас все хорошо.

Как вообще Телеграм может влиять на жкономическую ситуацию в стране?

Телеграм - сейчас самый модный медийный инструмент, все крупные PR-агентства и медийно зависимый крупный бизнес - эффективность и оперативность телеграма оценили, работают с ним, многие создают собственные каналы или покупают популярные. Телеграм занял нишу, которую раньше занимал Твиттер - оперативного информирования о событиях, запуска трендов. Также он занял нишу компромат-ресурсов, потому как находится в "черной" юридической зоне. Когда вам на вечно находящийся в руках (или перед глазами) гаджет приходит информация (особенно, если вы СМИ и обленились искать новости и инсайды, чиновник, банкир или инвестор) - вы ее учитываете. Не можете не учитывать.