//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Татьяна Васильева призналась, что поставила крест на картошке и сладком
- Юлия Ковальчук показала "стальной" пресс через год после родов
- Взрослая дочь Николаева считает Королёву своей "Богом названной мамой"
- Поклонницы Галкина завидуют Пугачевой: мужчина продемонстрировал идеальный торс
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Финансовый Караульный: "Telegram занял нишу компромат-ресурса"
29 октября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Газета "Аргументы недели" продолжает знакомить своих читателей с кросс-платформенным месенджером Telegram. На этот раз журналист нашего сайта поговорил с создателями крупнейшего финансово-экономического агрегатора в Telegram - каналом Финансовый Караульный.
Почему выбрали такое название? Вы имеете что-то общее с каналом Караульный?
Мы говорим «агрегатор» - подразумеваем «Караульный»! Шутка! Как и Караульный в общественно-политическом сегменте телеграма, так и мы - в финансово-экономическом. Заботливо отбираем для вас все самое интересное - самые актуальные тренды и самые свежие сплетни. Тем более, что никакой экономики, отдельной от политики не существует. Любой крупный бизнес испытывает влияние политической ситуации и, в свою очередь, желает и пытается на эту политическую ситуацию влиять. Иногда мы рассказываем, как происходит этот процесс.
Где вы берете информацию? Насколько она проверена?
То, что мы публикуем от своего имени - это информация напрямую от наших источников в российских банках, в крупнейших наших компаниях, в отраслевых регуляторах и других органах государственной власти. Что касается репостов с других каналов, то, в данном случае в приоритете у нас скорость реакции. Но, если мы в течение дня отследим, что кто-то из наших коллег по финансово-экономическому телеграму ошибся - мы поправим товарища.
Как вы считаете, насколько ваша аудитория прислушивается к вашему мнению?
С учетом того, что стоит упомянуть название компании или банка - и можно засекать время до появления представителей пресс-службы упомянутого у нас в личных сообщениях, то, смею надеяться, что с этим у нас все хорошо.
Как вообще Телеграм может влиять на жкономическую ситуацию в стране?
Телеграм - сейчас самый модный медийный инструмент, все крупные PR-агентства и медийно зависимый крупный бизнес - эффективность и оперативность телеграма оценили, работают с ним, многие создают собственные каналы или покупают популярные. Телеграм занял нишу, которую раньше занимал Твиттер - оперативного информирования о событиях, запуска трендов. Также он занял нишу компромат-ресурсов, потому как находится в "черной" юридической зоне. Когда вам на вечно находящийся в руках (или перед глазами) гаджет приходит информация (особенно, если вы СМИ и обленились искать новости и инсайды, чиновник, банкир или инвестор) - вы ее учитываете. Не можете не учитывать.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Ученые-онкологи раскрыли ключевые признаки старения организма человека
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Оглашены данные об обогащении украинских олигархов на фоне обнищания населения
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
Финансовый Караульный: "Telegram занял нишу компромат-ресурса"
Пострадавшими от подтоплений признаны более тысячи жителей Сочи
//Общество
Сбербанк прокомментировал данные сотрудников, оказавшиеся в открытом доступе
//Общество
Личные данные сотрудников Сбербанка оказались в открытом доступе
//Общество
Режиссер И. Твердовский: Жизнь дает гораздо больше, чем можно нафантазирвать
//В мире
Оптическая иллюзия с черным котом рассмешила пользователей сети
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Тележурналист из Саратова Никита Развозжаев скончался в Москве
//В мире
Благосостояние белорусов улучшается перед президентскими выборами
//Новости Redtram
//Культура
Людмила Поргина во время прощания с Николаем Караченцовым не отходила от гроба
//Наука
//Общество
//В мире
Взорвавшийся топливный бак найден на месте крушения самолета в Индонезии
Юлия Ковальчук показала "стальной" пресс через год после родов
//Общество
Взрослая дочь Николаева считает Королёву своей "Богом названной мамой"
Индекс предпринимательской уверенности в России падает ниже нулевого порога
//В мире
Киевский полковник объяснил необходимость срочного наступления ВСУ на Донбасс
//В мире
СМИ: британская разведка знала о планах похищения журналиста Хашукджи
Плавучие дома и отели собираются построить на трех московских водохранилищах
//Политика
Экс-разведчик заявил о подготовке РФ ассиметричного удара по недружественным США
Поклонницы Галкина завидуют Пугачевой: мужчина продемонстрировал идеальный торс