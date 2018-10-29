Тележурналист из Саратова Никита Развозжаев скончался в Москве. Развозжаеву было 25 лет, он работал на НТВ корреспондентом. Молодой человек выпал из окна многоэтажного дома, в котором он снимал квартиру. Его тело обнаружили сегодня утром.

Никита Развозжаев оставил в соцсети «ВКонтакте» прощальное письмо для своих родных и близких. Он попросил похоронить его в родном городе Саратове. Информацию о смерти журналиста подтвердил директор ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров, где Развозжаев начинал карьеру тележурналиста и корреспондента.

Напомним, 2 августа прошлого года в День ВДВ корреспондент в Парке Горькова попал под руку пьяного мужчины. Нетрезвый мужчина ударил журналиста кулаком в лицо. В Москве Никита работал два года.