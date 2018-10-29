В сети появились изображения перспективного российского боевого вертолета
29 октября 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появились первые изображения перспективного российского боевого вертолета, их опубликовали западные СМИ. Фотографии скоростного вертолета будущего опубликовал американский журнал Defence Blog.
Издание не уточнила, когда и где были сделаны фотографии на какой стадии разработки находится вертолет, - сообщает РИА Новости.
Изображения российского вертолета, способного развивать скорость до 700 километров в час, появились на странице в Facebook нидерландского журнала Scramble.
Информация о российском "перспективном боевом вертолете" появилась и на форуме Airbase.
Портал avia.pro сообщает, что о новой боевой машине практически ничего неизвестно, за исключением того, что летательный аппарат будет укомплектован соосными несущими винтами, обладает убираемым шасси и имеет крылья, обеспечивающие большую устойчивость, большую подъёмную силу и внушительный запас вооружения.
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