В сети появились изображения перспективного российского боевого вертолета

В сети появились первые изображения перспективного российского боевого вертолета, их опубликовали западные СМИ. Фотографии скоростного вертолета будущего опубликовал американский журнал Defence Blog.

Издание не уточнила, когда и где были сделаны фотографии на какой стадии разработки находится вертолет, - сообщает РИА Новости.

Изображения российского вертолета, способного развивать скорость до 700 километров в час, появились на странице в Facebook нидерландского журнала Scramble.

Информация о российском "перспективном боевом вертолете" появилась и на форуме Airbase.

Портал avia.pro сообщает, что о новой боевой машине практически ничего неизвестно, за исключением того, что летательный аппарат будет укомплектован соосными несущими винтами, обладает убираемым шасси и имеет крылья, обеспечивающие большую устойчивость, большую подъёмную силу и внушительный запас вооружения.