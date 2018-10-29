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В Якутии в лесу задержан мужчина со слитками золота на 34,5 млн рублей
29 октября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
ФСБ задержала в лесу в Якутии мужчину со слиткам золота на сумму 34,5 миллиона рублей. Золото в слитках и порошок золота обнаружены у уроженца Кавказа в рюкзаке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов.
Мужчину обнаружили "в ходе оперативно-розыскных мероприятий" в лесу близ поселка Беркакит Нерюнгринского района. У него при себе был рюкзак со свертками с золотом в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.
В пресс-службе сообщили, что сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) изъято промышленное золото стоимостью более 34,5 млн рублей, вес металла составил свыше 13 килограммов.
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов.
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