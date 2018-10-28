Жители Керчи помогают родственникам погибших и тяжелораненым 17 октября

В частности, речь идет об отце девушки, которой взрывом оторвало стопу. Ее отправили в Москву, а ему там не на что жить, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Люди, близко знакомые с трагедией этой семьи, пишут, что медики пытаются спасти вторую ступню и для лечения пострадавшую перевезли в Москву.

«Добровольцы помогают отцу, который с ней вместе, продуктами. Купили ему московскую сим-карту», - описывают ситуацию очевидцы и просят помочь мужчине с проживанием и, если есть возможность, предоставить работу, чтобы было на что жить.