Цыганам в России создадут информационный центр

Специальный информационный центр для цыган откроют в РФ к концу 2019 года, деньги и здание уже есть, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. Под Тулой сносят незаконно построенный цыганский поселок

Как рассказал Мутко, здание выделено большое, там сможет и работать и общаться вся ассоциация цыган.

В ходе заседания глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер указала на продолжающийся, по ее словам, снос цыганских домов по всей России, в том числе в Туле, передает ТАСС. На что президент РФ Владимир Путин отметил, что цыгане должны иметь возможность получения нормального жилья и образования, чтобы не было криминализации мест проживания этого народа в России. "Там профессионально занимаются распространением наркотиков и люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема", - сказал он.