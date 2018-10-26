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Детская онкология: 80% маленьких жителей идут на поправку
26 октября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
По информации Всемирной организации здравоохранения, в России выздоравливают 80% детей, которые больны раком. С каждым годом число онкобольных детей в стране увеличивается на пять тысяч человек.
Заведующий отделением клинической онкологии Морозовской детской городской клинической больницы Москвы Максим Кубиров рассказал, как лечат детей, больных раком. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
"Безусловно, России есть что показать. Мы можем поделиться достижениями, к которым мы пришли, использую международные протоколы, соблюдая стандарты лечения. В России построен протонный центр, который поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей, повышается доступность онкологической службы у детей, открываются новые отделения онкологии и трансплантации костного мозга. Наши результаты выходят на международный уровень", - рассказал эксперт.
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