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Их продали в рабство и запугивали страшными ритуалами вуду
26 октября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Девушку, которая помогла сотрудникам МУРа накрыть столичный притон, в рабство продали собственные родители. В Нигерии девочек еще в детстве продают жениху, а если не судьба выйти замуж, то подросшее и ненужное чадо продают в проститутки.
«У себя в стране я жила без документов в деревне. У нас так принято. В начале лета в дом пришел мужчина. Он о чем-то переговорил с родителями, а потом сказал мне, что есть прекрасная возможность уехать в богатую страну Россию, где скоро начнется Чемпионат мира по футболу. Поеду по игровой визе. Но потом можно будет остаться, найти высоко оплачиваемую работу и поступить на учебу!», - рассказала нигерийская рабыня. А чтобы девушка была послушной, перед поездкой провели обряд вуду.
Куда на самом деле попала девушка, она поняла сразу после приезда в Россию. Ее поселили в квартиру, где уже находились такие же, как и она рабыни и объяснили, что она за деньги будет оказывать сексуальные услуги. Мешочек с порошком, оставшимся после шаманского ритуала, был всегда у торговца живым товаром и у сутенерши. Они запугивали рабынь, что проколят его иголками, предадут проклятью и девушки умрут в страшных мука.
Но и без вуду, методов воздействия на проституток поневоле хватало. За малейшие провинности – недовольство клиента, или даже за сильно помятые деньги, рабынь били и пытали. «В экзекуции участвовали все жители борделя. Того, кто подвергался наказанию, другие держали за руки, а «мамка» била, пытала утюгом. Но самое страшное - когда заставляли совершать половой акт со стручком красного жгучего перца. Вам этого даже не понять», - цитирует нигерийку издание «СПИД-Инфо».
Девушке повезло, о притоне узнали члены общественного движения «Альтернатива», они и уговорили ее помочь задержать своих мучителей. Но даже получив все доказательства, полицейские слушать ничего не захотели. Начальнику УВД по ЮЗАО Юрию Демину целых полтора месяца недосуг было отреагировать на заявление правозащитников.
Тогда те обратились в МУР. Оперативник под видом любителя экзотики решил купить рабыню из Нигерии. Работорговец запросил за девушку 35 тысяч долларов. Правда деньги ему теперь долго не понадобятся, поскольку по статье УК РФ «Торговля людьми» с учетом того, что в публичном доме были несовершеннолетние и граждане другой страны, тянет до 10 лет.
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