Известный журналист озвучил версию истинных причин ареста министра Улюкаева

За официальной версией ареста экс-министра экономики России Алексея Улюкаева - смехотворная взятка в несколько миллионов долларов США - скрывается истинная причина - предательство интересов Родины.



Известный тележурналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook сообщает, что сотрудники ФСБ арестовали Алесея Улюкаева при попытке продать американцам карту полезных ископаемых России с точными цифрами запасов каждого месторождения: алмазов, платины, цезия, золота, нефти, газа, редких металлов и т.д. В пользу этой версии, по мнению журналиста, говорит тот факт, что сразу после ареста Улюкаева чекисты забрали из Минэкономики соотвествующий комитет по полезным ископаемым под "своё крыло". А поскольку шпионаж и предательство трудно доказуемы, то придумали другое уголовное дело, чтобы наказать преступника.



Во времена СССР руководитель КГБ Крючков имел в охране Михаила Горбачева преданного человека, который следил, чтобы Михаил Сергеевич во время своих поездок по миру не торговал родиной. Караулов говорит, что "Это было особенно актуально после факта получения Горбачёвым взятки 100 000 долларов от президента Южной Кореи Ро Де У, о чём в своё время бывшие руководители страны Язов, Рыжков и Крючков подробно рассказывали в одной из серий моего авторского цикла "Неизвестный Путин".



