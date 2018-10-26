//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Звездные друзья и коллеги соболезнуют семье Караченцова
- Шаляпин не собирается забирать отца из психбольницы
- Энрике Иглесиас рассказал, что у них бывает с Анной Курниковой на завтрак
- Муж Елены Летучей не платит алименты на двоих маленьких сыновей?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Известный журналист озвучил версию истинных причин ареста министра Улюкаева
26 октября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
За официальной версией ареста экс-министра экономики России Алексея Улюкаева - смехотворная взятка в несколько миллионов долларов США - скрывается истинная причина - предательство интересов Родины.
Известный тележурналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook сообщает, что сотрудники ФСБ арестовали Алесея Улюкаева при попытке продать американцам карту полезных ископаемых России с точными цифрами запасов каждого месторождения: алмазов, платины, цезия, золота, нефти, газа, редких металлов и т.д. В пользу этой версии, по мнению журналиста, говорит тот факт, что сразу после ареста Улюкаева чекисты забрали из Минэкономики соотвествующий комитет по полезным ископаемым под "своё крыло". А поскольку шпионаж и предательство трудно доказуемы, то придумали другое уголовное дело, чтобы наказать преступника.
Во времена СССР руководитель КГБ Крючков имел в охране Михаила Горбачева преданного человека, который следил, чтобы Михаил Сергеевич во время своих поездок по миру не торговал родиной. Караулов говорит, что "Это было особенно актуально после факта получения Горбачёвым взятки 100 000 долларов от президента Южной Кореи Ро Де У, о чём в своё время бывшие руководители страны Язов, Рыжков и Крючков подробно рассказывали в одной из серий моего авторского цикла "Неизвестный Путин".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Москвич выиграл в лотерею более 9 миллионов рублей благодаря вещим снам
//В мире
Стали известны опасные для экологии Украины последствия водной блокады Крыма
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Сейсмологи сообщают о вероятности цунами в Италии после землетрясения
//В мире
//Культура
//Новости партнеров
//В мире
Безумное голосование во Франции ожидается на выборах 2022 года
//Общество
//Культура
Жена Николая Караченцова рассказала о последних днях своего супруга
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Раскрыт план Порошенко по раздроблению электората Украины для победы на выборах
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Артемий Троицкий: « В Эстонии царит сегрегация, как в Южной Африке»
//Общество
Аксенов попросил ФСБ вернуть деньги, выделенные им на взятки
//В мире
//Общество
Эксперты рассказали о плюсах и минусах использования гаджетов
//Культура
//Культура
//Общество
Лиза Пескова в гостях у Кадырова училась готовить блюда чеченской кухни
//Общество
В Минздраве не согласились с рейтингом "самых пьющих" городов РФ
//Общество
//Наука
Психологи узнали, почему люди, которые несчастны вместе, не расстаются
//В мире
Разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет в тупик, заявили в Раде
//В мире
В Китае женщина ранила кухонным ножом 14 воспитанников детского сада
//Общество