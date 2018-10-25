На полицейского напали в Москве у метро Щукинская, он ранен в голову

В Москве в четверг, 25 октября, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову. Инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел неподалеку от станции метро "Щукинская", по адресу улица Авиационная, 76.

На место происшествия оперативно направились дополнительные силы првоохранительных органов. Об огнестрельном ранении сотрудника полиции в голову передало ТАСС.

На данный момент нет информации, остался ли жив страж порядка, и что вообще произошло на северо-западе столицы.