На полицейского напали в Москве у метро Щукинская, он ранен в голову
25 октября 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в четверг, 25 октября, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову. Инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел неподалеку от станции метро "Щукинская", по адресу улица Авиационная, 76.
На место происшествия оперативно направились дополнительные силы првоохранительных органов. Об огнестрельном ранении сотрудника полиции в голову передало ТАСС.
На данный момент нет информации, остался ли жив страж порядка, и что вообще произошло на северо-западе столицы.
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