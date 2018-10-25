Услуги ЖКХ в 2019 году подорожают не один раз. О том, что российское правительство РФ принимало решение об индексации тарифов на услуги ЖКХ, сообщает Газета.ру со ссылкой на источник в кабмине.

Первый раз в будущем году плата за ЖКХ возрастет с 1 января 2019 года на 1,7 % (как компенсация повышения НДС), и второй раз - с 1 июля на 2,4 %. Это соответствует фактической инфляции 2017 года.

Соответственно, совокупное повышение платы коммунальных услуг для населения в 2019 году не превысит 4,2% по отношению к декабрю 2018 года.

Индексация тарифов услуг ЖКХ проводится ежегодно с 2013 года, один раз в год. Повышение тарифов "коммуналки" два раза в год — это исключение, предусмотренное только для 2019 года.