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Названы причины внезапного инсульта у людей, ведущих здоровый образ жизни
25 октября 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели масштабное исследование с участием более 300 тысяч человек, сделали выводы и назвали причины внезапного инсульта у людей, придерживающихся правильного питания и активных физически - ведущих здоровый образ жизни.
В исследовании приняли участие 306, 473 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 73 лет, придерживающихся принципов здорового образа жизни. В ходе семилетнего исследования UK Biobank ни у одного из участников эксперимента не было зафиксировано инсульта или сердечного приступа.
Ученые заключили, что образ жизни является важным фактором, влияющим на риск развития инсульта. Такие факторы, как отказ от курения, снижение риска диабета, регулярная физическая активность и здоровое питание — снижают риск развития инсульта.
По мнению исследователей, здоровый образ жизни ослабляет генетическую предрасположенность к нарушению мозгового кровообращения. Эксперимент показал, что наследственная предрасположенность к инсульту увеличивает риск возникновения проблем с кровообращением мозга на 35 процентов, но если еще не придерживаться правил ЗОЖ, есть все без разбора, курить и не выполнять физические упражнения, риск инсульта возрастает еще на 65 процентов.
Статья ученых размещена на сайте BMJ Publishing Group, публикующем новости от открытиях в области медицины и здоровья, - сообщает 360tv.
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