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Сегодня в Москве может выпасть первый снег, рассказали синоптики

25 октября 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Москве может выпасть первый снег, рассказали синоптики
Фото: pixabay.com

В четверг, 25 октября, и в ночь на пятницу в Москве ожидается облачная погода с дождями. Синоптики также не исключают, что сегодня местами по области может выпасть мокрый снег – первый этой осенью.

Сегодня днем температура воздуха в Москве не превысит отметку в 4-6 градусов выше нуля. В ночные часы столбики термометров опустятся до -1 градуса. Ветер ожидается западный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Метеозависимые люди могут сегодня ощущать подавленное, вялое состояние.

Осадки в виде дождя сегодня ожидаются преимущественно на севере столичного региона. Также в связи с понижением температуры в ночные часы до минусовых значений синоптики не исключают выпадение мокрого снега. Впрочем, он растает быстро, сообщает «КП».

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