На Кубани будет создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

На очередной сессии депутаты кубанского парламента внесли изменения в статью 3 Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».

Документ, которым предусмотрено создание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, принят в двух чтениях. По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, вносимые изменения незначительны. Однако они помогут привести краевое законодательство в соответствие с федеральным. «Создание реестра, учет и классификация субъектов предпринимательского сообщества – это основа, на которой можно строить продуманную государственную политику в этой области. Как минимум, это база для определения возможных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства», – считает Юрий Бурлачко. По оценке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, в 2017 году в сферу малого предпринимательства вовлечено более 820 тысяч человек. Зарегистрировано свыше 322 тысяч субъектов МСП, их оборот составил 2,6 млрд. рублей.